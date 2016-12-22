ЦБ приостановил действие лицензии страховой компании «Диамант»

Центральный банк приостановил действие лицензии страховой компании «Диамант». Соответствующий приказ размещен на сайте ЦБ.

Центробанк указывает, что страховая компания не исполняла предписания регулятора, в частности не отвечала требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности. «Приказываю установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоящего приказа на официальном сайте Банка России», — говорится в документе.

Отмечается, что приостановленная лицензия не позволит компании осуществлять добровольное личное страхование, за исключением страхования жизни, добровольного имущественного страхования и обязательного страхования гражданской ответственности водителей транспортных средств.

ЦБ также назначил в компании временную администрацию в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приостановил работу исполнительных органов.