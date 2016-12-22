Минздрав показал проект закона о декриминализации ошибок с обезболивающим

Минздрав разместил на федеральном портале публикации правовых актов проект закона о декриминализации ошибок врачей в обращении с обезболивающими. Ведомство предлагает освободить от ответственности по статье об обороте наркотиков медработников, если они активно способствовали ходу расследования.

«Медицинский или фармацевтический работник, впервые совершивший преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил об этом преступлении, активно способствовал его раскрытию и (или) расследованию, возместил причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загладил причиненный вред и если в его действиях не содержится иного состава преступления», — звучит формулировка поправки в закон.

Поручение о декриминализации незначительных нарушений при работе с наркотическими лекарственными препаратами в декабре 2017 года дал премьер Дмитрий Медведев. Сейчас за утрату таких препаратов в результате неправильного хранения, перевозки врачам грозит уголовная ответственность по ст. 228.2 УК и наказание в виде заключения на срок до трех лет.

Минюст поддержал эту инициативу, предложив дополнить ст. 228 соответствующим примечанием, одобрил эту идею и Минздрав. Против идеи выступило МВД. В ведомстве заявили, что предусмотренная ответственность «не является избыточной и в достаточной мере эффективна».