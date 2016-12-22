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Медведев поручил отменить уголовные наказания врачам из-за обезболивающих
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Медведев поручил отменить уголовные наказания врачам из-за обезболивающих
Общество, 08:09
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Медведев поручил отменить уголовные наказания врачам из-за обезболивающих
Дмитрий Медведев поручил «определить пути декриминализации» нарушений врачами правил оборота обезболивающих, содержащих наркотические и психотропные вещества. Ранее о скором смягчении этой ответственности сообщали источники РБК
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев по итогам встречи с членами Совета по вопросам попечительства в социальной сфере поручил Минюсту вместе с Минздравом, МВД и Верховным судом «определить возможности» по снятию с медиков и фармацевтических работников ответственности за нарушение правил оборота обезболивающих, содержащих наркотические и психотропные вещества. Об этом говорится в соответствующем перечне, опубликованном на сайте правительства.

Встреча состоялась 15 декабря. Как указывается в документе, по ее результатам соответствующим ведомствам и госорганам было поручено «определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности».

Варианты для этого согласно поручению Медведева ведомствам необходимо будет передать в правительство до 10 февраля следующего года.

Ранее, 18 декабря, о том, что власти смягчат ответственность врачей за ошибки с обезболивающим, РБК сообщали источники в правительстве. Соответствующие предложения указаны в паспорте приоритетного проекта «Повышение качества и доступности паллиативной помощи в Российской Федерации». Кабмин утвердит его в январе 2018 года. Согласно документу для медиков будет отменена уголовная ответственность за ошибки, допущенные при работе с наркотическими обезболивающими, если это не привело к тяжким последствиям.

В тот же день президент России Владимир Путин заявлял, что только в 2018 году на организацию ухода за тяжелобольными людьми из федерального бюджета дополнительно будет выделено 4,3 млрд руб.

До этого, в марте, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов рассказал в ходе заседания совета о результатах опроса фонда помощи хосписам «Вера». Согласно этому исследованию 50% пациентов и их близких пожаловались, что назначенные врачом обезболивающие им не помогают. А еще треть пациентов жаловались на врачей, которые говорили, что боль надо терпеть. Сами врачи заявили авторам опроса, что испытывают опасения, когда выписывают наркотические препараты. В первую очередь медики сталкиваются с такими проблемами, как необходимость оформления чрезмерного количества документов для выписки рецепта и плохая информированность об изменениях в законодательстве. В результате почти 38% врачей заявили, что опасаются возбуждения уголовного дела из-за назначения наркотических веществ.

Согласно нынешнему законодательству по ч. 1 ст. 228.2 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), в случае если нарушение было совершено «лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил», предусматривается ответственность в виде штрафа в размере до 120 тыс. руб. либо в виде обязательных работ до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Медведев на заседании 15 декабря также поручил Минюсту совместно с Минздравом и Минтрудом «проработать вопрос о возможности расширения опеки в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями».

Власти смягчат ответственность врачей за ошибки с обезболивающими
Общество

Минздраву кабмин также поручил разработать «план мероприятий по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи» больным с онкологией. Помимо этого к февралю следующего года ведомство должно будет подготовить «предложения по долговременному сопровождению инвалидов с детства после достижения ими 18-летнего возраста», в том числе инициативы относительно «совершенствования их санаторно-курортного лечения».

Минтруду вместе с Минфином, в свою очередь, до марта 2018 года предстоит проработать вопросы о тарификации «типовых социальных услуг». До февраля согласно поручению правительства также следует рассмотреть варианты о «включении в систему долговременного ухода за одинокими пожилыми людьми электронного сервиса», который позволил бы определять «эффективность мероприятий по уходу».

Правительству рассказали о проблемах с обезболивающими препаратами
Общество

Кроме того, премьер также поручил изучить вопрос создания на базе санаторно-курортных организаций в Евпатории и Саки специализированных реабилитационных центров для инвалидов. Этим, как указывается в документе, займутся Минтруд, Минздрав и Минфин.

Минэкономразвития тем временем до 3 марта следующего года должно будет представить кабмину «положения по созданию электронной базы помещений, которые не используются в социальной сфере либо же используются неэффективно».

Авторы: Полина Звездина, Евгения Маляренко.
Теги: уголовная ответственность , Минздрав , врачебные ошибки
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