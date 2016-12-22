ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,74 62,02 EUR Нал. 73,55 72,51 USD Бирж. 62,29 -0,07 EUR Бирж. 72,68 -0,15 USD ЦБ. 62,21 +0,11 EUR ЦБ. 72,68 -0,17 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6190,00 -158,40 IMOEX 2322,06 -0,60% RTSI 1177,50 -0,75% Brent 73,55 -3,69% DJIA 24909,69 +0,85% Nasdaq 7819,45 +1,33%
Минздрав отреагировал на отказ госпитализировать ветерана на Ямале
Лента новостей
Посольство Британии прокомментировало обнаружение британского фаната 22:45, Общество Черчесов поблагодарил тренера сборной Украины за советы об игре саудовцев 22:39, Общество СМИ узнали об увольнении главного тренера «Челси» 22:30, Спорт Москва запросила у Минска агреман на назначение полпреда Бабича послом 22:22, Политика Что привело к рекордному за два года падению цен на нефть 22:17, Экономика «Игру престолов» номинировали на «Эмми» в 22 категориях 22:13, Общество «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 22:08, РБК и Schneider Electric Минздрав показал проект закона о декриминализации ошибок с обезболивающим 22:06, Общество Глава Польши заявил об ожидании от Киева шагов по дегероизации членов УПА 22:00, Политика «Барселона» объявила о переходе французского футболиста за €36 млн 21:49, Спорт Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах 21:47, Политика Траты по-американски: о чем договорился Трамп на саммите НАТО в Брюсселе 21:47, Политика Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 21:43, Спецпроект РБК Спорт Минздрав отреагировал на отказ госпитализировать ветерана на Ямале 21:39, Общество Демографы заявили о риске первого за 10 лет сокращения населения России 21:12, Экономика Группа Тимченко заявила об отсутствии планов снизить долю в НОВАТЭКе 21:03, Бизнес Власти связали проблемы инвесторов с мемом «не пытайся покинуть Омск» 20:58, Политика Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 20:52, РБК и Ингосстрах Трамп опубликовал письмо Ким Чен Ына 20:39, Политика Россиянам позволили снимать мигрантов с учета по месту регистрации 20:27, Общество Россия поднялась в рейтинге экономик Всемирного банка 20:16, Экономика Машина с украинским депутатом сбила участника митинга в центре Киева 20:10, Общество В МИДе раскритиковали «форсированное втягивание» Македонии в НАТО 20:10, Политика Роскомнадзор указал операторам на риск рассылок абонентам через Telegram 20:03, Технологии и медиа Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19:52, РБК и IWC Американцы назвали Обаму лучшим президентом США 19:48, Общество Россияне вошли в тройку лучших на Международной олимпиаде по математике 19:38, Общество СМИ узнали об операции турецкой разведки на Украине и в Азербайджане 19:32, Политика
Минздрав отреагировал на отказ госпитализировать ветерана на Ямале
Общество, 21:39
0
Минздрав отреагировал на отказ госпитализировать ветерана на Ямале

Минздрав не устанавливал такой критерий оценки качества медпомощи как «смертность в присутствии бригады скорой». Так в пресс-службе ведомства прокомментировали РБК отказ врачей на Ямале везти в больницу ветерана, чтобы не портить статистику.

Как выявила ранее прокуратура, бригада неотложной помощи в Новом Уренгое отказалась везти в больницу 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Николенко, чтобы не испортить статистику смертности. По результатам проверки двое фельдшеров были уволены. Решается вопрос об ответственности и.о. главврача станции скорой помощи.

«Смертность в присутствии бригады скорой медицинской помощи» не является федеральным статистическим показателем», — заявили в Минздраве, предложив обратиться за комментарием в органы здравоохранения региона. На момент публикации редакция РБК не располагала ответом департамента здравоохранения ЯНАО на вопрос, кто предъявляет к скорым требование низкой «смертности в присутствии бригады».

В Новом Уренгое уволили отказавшихся госпитализировать ветерана медиков
Общество

Следственный комитет и полиция также проводят проверку. Росздравнадзор содействует правоохранительным органам, отметили в Минздраве. Решение о госпитализации принимает назначенный старшим медработник выездной бригады скорой, следует из приказа ведомства. Он не предусматривает причин для отказа везти в больницу пациента, жизни которого угрожает опасность.

Действия фельдшеров могут быть квалифицированы по ст. 124 УК РФ (неоказание медицинской помощи), предположил в беседе с РБК президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. «К сожалению, врачи часто отказываются госпитализировать больных с онкологией или почтенного возраста», — констатировал он.

Практике отказов способствуют и конфликты между службами скорой помощи и больницами, когда медучреждения отказываются принимать у скорых людей при смерти. В случае отказа в госпитализации Саверский рекомендовал звонить диспетчеру станции скорой и в полицию, а после обращаться в прокуратуру. ​Ранее в департаменте здравоохранения ЯНАО рекомендовали звонить на горячую линию и писать жалобы​.

Главное
Москва запросила у Минска агреман на назначение полпреда Бабича послом Политика
Материалы по теме
На Ямале ветерана не везли в больницу из-за нежелания портить статистику Общество
В Омской области скорая вынудила пациента заплатить за госпитализацию Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter