Минздрав отреагировал на отказ госпитализировать ветерана на Ямале

Минздрав не устанавливал такой критерий оценки качества медпомощи как «смертность в присутствии бригады скорой». Так в пресс-службе ведомства прокомментировали РБК отказ врачей на Ямале везти в больницу ветерана, чтобы не портить статистику.

Как выявила ранее прокуратура, бригада неотложной помощи в Новом Уренгое отказалась везти в больницу 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Николенко, чтобы не испортить статистику смертности. По результатам проверки двое фельдшеров были уволены. Решается вопрос об ответственности и.о. главврача станции скорой помощи.

«Смертность в присутствии бригады скорой медицинской помощи» не является федеральным статистическим показателем», — заявили в Минздраве, предложив обратиться за комментарием в органы здравоохранения региона. На момент публикации редакция РБК не располагала ответом департамента здравоохранения ЯНАО на вопрос, кто предъявляет к скорым требование низкой «смертности в присутствии бригады».

Следственный комитет и полиция также проводят проверку. Росздравнадзор содействует правоохранительным органам, отметили в Минздраве. Решение о госпитализации принимает назначенный старшим медработник выездной бригады скорой, следует из приказа ведомства. Он не предусматривает причин для отказа везти в больницу пациента, жизни которого угрожает опасность.

Действия фельдшеров могут быть квалифицированы по ст. 124 УК РФ (неоказание медицинской помощи), предположил в беседе с РБК президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. «К сожалению, врачи часто отказываются госпитализировать больных с онкологией или почтенного возраста», — констатировал он.

Практике отказов способствуют и конфликты между службами скорой помощи и больницами, когда медучреждения отказываются принимать у скорых людей при смерти. В случае отказа в госпитализации Саверский рекомендовал звонить диспетчеру станции скорой и в полицию, а после обращаться в прокуратуру. ​Ранее в департаменте здравоохранения ЯНАО рекомендовали звонить на горячую линию и писать жалобы​.