В Новом Уренгое уволили отказавшихся госпитализировать ветерана медиков

В Ямало-Ненецком автономном округе уволили двоих фельдшеров, после того как они отказались госпитализировать 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.

«По результатам проверки и департамента, и службы скорой помощи единогласно принято решение, что в этой ситуации сотрудники должны были госпитализировать пациента», — рассказал Новиков.

Он отметил, что в действиях медработников нашли нарушения и с 5 июля их уволили. Новиков добавил, что в отношении старшего врача, которая долго согласовывала вопрос госпитализации пенсионера, будет проведена служебная проверка.

​Прокуратура ЯНАО 4 июля организовала проверку соблюдения законодательства о здравоохранении Новоуренгойской станцией скорой медицинской помощи.

3 июля областное отделение КПРФ сообщило, что в Новом Уренгое врачи скорой помощи отказались госпитализировать 92-летнего заместителя председателя городского совета ветеранов Владимира Николенко. Инцидент произошел 27 июня. Николенко стало плохо, и ему вызвали скорую помощь, однако фельдшеры отказались его госпитализировать. Свой отказ они объяснили преклонным возрастом пациента, добавив, что не хотят, чтобы «больной умер у них в машине». При этом лечащий врач по телефону настаивала на реанимации пациента и сама пыталась вызывать скорую помощь. Ветерана отвезли в реанимацию только после того, как родные написали расписку об отказе от претензий в случае его смерти в машине.

В настоящее время ветеран находится в реанимации.