Глава Польши заявил об ожидании от Киева шагов по дегероизации членов УПА

Польша ожидает от Киева шагов по дегероизации деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после саммита НАТО в Брюсселе, во время которого он встретился с украинским коллегой Петром Порошенко, пишет издание Wpolityce.
Президент Польши сказал, что в беседе с Порошенко обратил внимание на проблемные вопросы для обеих сторон. Так, они обсудили польский закон об уголовной ответственности за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни.
По словам Дуды, есть «люди, которых невозможно простить».
«Такие люди, как [главнокомандующий УПА Роман] Шухевич и [один из лидеров ОУН Степан] Бандера, были преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа», — приводит слова Дуды «РИА Новости».
Дуда назвал Волынскую резню «этнической чисткой против поляков» и возмутился тем, что Украина не дает разрешение на эксгумацию.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что главным условием примирения между народами Польши и Украины является признание правды о Волынской резне.
Порошенко в июне предложил избавиться от политических оценок Волынской трагедии. По его словам, «трагические конфликты между украинцами и поляками во время Второй мировой войны» требуют тщательных исследований, которыми должны заниматься историки и ученые двух стран.
Летом 2016 года польский сейм признал действия украинских националистов в 1943–1944 годах (Волынская резня) геноцидом. В феврале Дуда подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Киев недоволен законом, считая его направленным против украинцев.