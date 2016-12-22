Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака для детей SberKids

Сбербанк подал заявку на регистрацию товарных знаков «СберКид», «СберКидс», SberKids и «СберKids», следует из информации на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Банк просит зарегистрировать товарный знак в нескольких категориях: компьютерных и мобильных приложений, игровых мультимедиа, разработки программного обеспечения, услуг в социальных сетях, финансовых услуг, а также игр, игрушек и др.

Представитель пресс-службы Сбербанка отметил, что банк регистрирует много товарных знаков, «что является одним из способов индивидуализации оказываемых услуг и укрепления защиты интеллектуальной собственности». Однако пока конкретный проект, в котором будет использоваться этот товарный знак, не разработан.

14 декабря 2017 года банк утвердил новую стратегию развития, которая предполагает превращение Сбербанка в универсальную технологическую компанию и вступление в конкуренцию за клиентов с Google, Apple, Facebook, Amazon. «Я думаю, что не за горами, когда такие гиганты, как Amazon или Google, зарегистрируют компании под названиями Amazon Finance или Google Finance», — говорил тогда глава Сбербанка Герман Греф. Он отмечал, что компания держит курс на цифровизацию, потому что они «не видят другого пути».

В 2017 году сайт Сбербанка посетили 412 млн уникальных пользователей, по этому показателю он занимал 476-е место в топ наиболее популярных сайтов в мире. На данный момент аудитория мобильного приложения «Сбербанк.Онлайн» составляет 33 млн клиентов. По итогам 2017 года это приложение заняло четвертое место по количеству загрузок и активных пользователей в России, по данным аналитической компании App Annie. В тройку лидеров у пользователей Apple и Android вошли мессенджеры WhatsApp, Viber и социальная сеть «ВКонтакте».

В феврале 2018 года банк запустил также собственный мессенджер на базе «Сбербанк.Онлайн».

В марте совместно с «Яндексом» банк запустил бета-версию интернет-магазина «Беру». Пока сервис доступен только для работников двух компаний, полноценная работа с покупателями по всей стране намечена на осень 2018 года.

При этом у Сбербанка есть несколько проектов для детей. Так, в марте 2018 года банк запустил социальный сервис «Островок безопасности». Банк строит экосистему, которая подразумевает не только финансовые продукты, но и социальные программы, направленные на различные группы клиентов, отмечалось в сообщении Сбербанка.

Проекты, рассчитанные для детей, есть и у других банков. Дебетовые карты для детей от шести до 14 лет, например, есть у Райффайзенбанка, Альфа-банка, Бинбанка. До 14 лет карта привязана к счету родителей, а после на ребенка можно открыть собственный счет в банке. Некоторые участники рынка уже запустили специальные банковские приложения для детей. Например, приложение Райффайзенбанка в игровой форме учит детей азам финансовой грамотности. В начале лета аналогичное приложение запустил Почта Банк.