Путин поздравил с юбилеем певицу Валерию

Российский президент Владимир Путин поздравил эстрадную певицу Валерию с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Желаю Вам успехов, вдохновения и всего самого доброго», ​— говорится в поздравлении.

По словам президента, ​стать звездой российской эстрады и завоевать симпатии многочисленных поклонников Валерии позволили ее музыкальный талант, искренность и обаяние. Также Путин отметил участие Валерии в социально значимых проектах и «глубоко личное, неравнодушное отношение к вопросам развития отечественной культуры».

Валерии 17 апреля исполняется 50 лет. По данным ТАСС, певица Алла Перфилова, в начале 1990-х сменившая имя на Валерию, родилась в 1968 году в Аткарске под Саратовом. Она является членом Совета при президенте России по культуре и искусству. В 2013 году Валерия была удостоена звания народной артистки России.

В 2004 году Валерия получила премии телеканалов «Муз-ТВ» и «MTV Russia» в номинации «Лучшая исполнительница». В том же году была награждена премиями «Золотой граммофон» и «MTV Russia Music Awards» за «Лучшую песню». Также Валерия является автором нескольких книг.