В Саратовской облдуме уточнили причину проверки слов депутата от КПРФ

В Саратовской областной думе опровергли РБК факт проверки на экстремизм слов депутата облдумы от партии КПРФ Николая Бондаренко о пенсионной реформе. По словам пресс-секретаря облдумы Станислава Иващенко, речь шла о призывах к массовым беспорядкам.

«На прошедшем на минувшей неделе, 4 июля, заседании комитета по социальной политике Бондаренко произнес следующее: «...К этому дню мы будем максимально людей подтягивать», имея в виду день заседания областной думы», — объяснил Иващенко. При этом Иващенко затруднился пояснить, по чьему запросу проводится проверка, переадресовав этот вопрос ГУ МВД России по Саратовской области.

РБК направил в ведомство запрос с просьбой уточнить заявителя.

Накануне, 11 июля, Бондаренко сообщил РБК о том, что его высказывания и высказывания другого депутата от КПРФ Владимира Есипова проверят на экстремизм по заявлению от спикера Саратовской областной думы Ивана Кузьмина.

По версии Бондаренко, проверка связана с его негативной позицией по вопросу о проведении пенсионной реформы. «Таким образом оказывается давление на неугодных политических оппонентов», — отметил он.

По мнению другого депутата Саратовской областной думы Ивана Дзюбана, проверка депутата Николая Бондаренко связана с его агрессивным поведением на одном из заседаний облдумы. «Насколько мне известно, из того, что произошло в облдуме, Бондаренко проверяется в связи с его намеками устроить депутатам 1937 год, и обещаниями расстрела, но не конкретно со словами по пенсионной реформе. То есть речь о его агрессивной риторике», — считает Дзюбан.

При этом на видео на официальном сайте Саратовской областной думы, посвященном четырнадцатому внеочередному заседанию спикер Кузьмин, отвечая Бондаренко, действительно призывает Бондаренко «следить за своей риторикой».

«Я сказал, что у нас ведется аудио- и видеосъемка, поэтому все те высказывания, которые вы сделали на прошлом заседании, и опубликовали все сайты, конечно, с нас сделали запрос аудиозаписи, которая была. Мы в соответствии с законом направили данные записи в соответствующие компетентные органы», — говорит Кузьмин на видео.__-