Госдума приняла закон об отмене штрафов за нерепатриацию валютной прибыли

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене штрафов за невозвращение ​валютной выручки для попавших под западные санкции компаний-экспортеров, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, если компания включена в список резидентов, то она освобождается от обязанности репатриировать валютную выручку. Такой перечень утверждают Федеральная налоговая служба и Минфин. При этом компании сами должны подавать заявление на включение в этот список.

Также закон определяет механизм страхования экспортных кредитов и инвестиций от политических и ​предпринимательских рисков. Кроме того, компании-экспортеры могут возвращать валютную выручку в иностранной валюте и в рублях.

Как отмечает «Интерфакс», ранее замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев обосновывал поправки в закон о валютном регулировании тем, что компании-экспортеры не могут вернуть валютную выручку в связи со своим санкционным статусом. Так что они не должны платить штрафы еще и от российских государственных органов.

В мае Банк России поддержал инициативу об отмене взимания штрафов за нерепатриацию валютной выручки попавшими под санкции компаниями. Заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин отмечал, что штраф отменят в том случае, если будет доказана связь невозврата и санкций.