Казанский суд взыскал с МВД 50 тыс. руб. за смерть мужчины после пыток

Верховный суд Татарстана постановил взыскать 50 тыс. руб. компенсации морального вреда с МВД России в пользу Сергея Дроздова, брат которого Павел умер после пытки «ласточка» в городском отделе полиции «Юдино». Таким образом суд пересмотрел решение нижестоящей инстанции.

В мае 2018 года Кировский суд Казани взыскал с МВД 10 тыс. руб. по этому делу. В свою очередь Сергей Дроздов просил о компенсации в 2 млн руб.

По словам партнера правозащитной организации «Зона права» Игоря Шолохова, представляющего интересы истца, «мизерная компенсация, присужденная на национальном уровне, станет дополнительным доводом при рассмотрении жалобы Сергея Дроздова, которая уже находится в ЕСПЧ».

1 февраля 2012 года заместителя директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова доставили в отдел полиции «Юдино» УМВД РФ по Казани. По данным следствия, пять полицейских зашли в камеру, нанесли мужчине удары и, надев наручники, связали его в позе «ласточка» с помощью ремня и веревок. Вскоре Павел Дроздов, будучи связанным, умер. Видеозапись пыток доступна в YouTube.

После регистрации жалобы в ЕСПЧ летом 2017 года Следственный комитет привлек четверых экс-полицейских в качестве обвиняемых, и в ноябре они получили условные сроки за превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК).

Согласно заключениям судмедэкспертов из материалов уголовного дела, причина смерти Дроздова не установлена, в двух заключениях говорится о том, что Дроздов умер от заболевания поджелудочной железы, развившегося из-за сильного алкогольного опьянения.

В исковом заявлении Сергей Дроздов попросил взыскать с МВД России 2 млн 84 тыс. руб. за нравственные страдания, которые он перенес в связи с избиением его брата, запечатленным на записи с камеры видеонаблюдения.

Он считает, что гибель брата была связана с незаконными действиями правоохранителей. Указанная сумма соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам, пояснил РБК Игорь Шолохов, представляющий интересы Дроздова.