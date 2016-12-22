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Казанские полицейские получили условные сроки за пытки
Общество, 15:45
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Казанские полицейские получили условные сроки за пытки
Павел Дроздов (Фото: Правозащитная организация «Зона права» в twitter)

Кировский районный суд Казани вынес приговор четверым бывшим сотрудникам городского отдела полиции «Юдино», которые обвиняются в превышении полномочий в отношении задержанного Павла Дроздова в 2012 году, который умер в участке. Экс-полицейские получили условные сроки — 3,5 и 4 года. Об этом РБК рассказали в правозащитной организации «Зона права».

После того, как полицейские нанесли Дроздову несколько ударов и связали его, мужчина умер. Однако гособвинение и суд пришли к выводу, что его смерть не была непосредственно связана с действиями полицейских. Им вменялась только ч.3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

В ходе прений сторон гособвинитель требовал приговорить Сергея Петикина к 4,5 годам, его брата Алексея Петикина и Эдуарда Болгарова — к 4, Олега Бачурова — к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта 45-летний Павел Дроздов был задержан в кафе 1 февраля 2012 года за мелкое хулиганство. В изоляторе временного содержания Дроздов «стал вести себя шумно, стучал в дверь камеры, громко возмущаясь действиями сотрудников полиции», следовало из обвинительного заключения. Полицейские связали задержанного по рукам и ногам в позе «ласточки»: повалили на живот; запястья и согнутые в коленях ноги соединили за спиной при помощи наручников, веревки и брючного ремня. Около 13 минут Дроздов находился в этом положении, затем полицейские заметили, что он без сознания, и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть.

В материалах уголовного дела было три заключения судмедэкспертов. В первых двух говорится, что Дроздов умер от заболевания поджелудочной железы, развившегося из-за сильного алкогольного опьянения. Согласно последней экспертизе, причина его смерти не установлена (эта экспертиза была проведена спустя почти четыре года после инцидента).

Согласно обвинительному заключению, полицейские лишь «допускали унижение личного достоинства Дроздова как человека и гражданина», причинили ему «физическую боль и нравственные страдания», а также подорвали авторитет органов власти и дискредитировали полицию. Вину ни один из подсудимых не признал.

Видео с камеры наблюдения в отделе полиции, где запечатлена гибель Дроздова, было опубликовано на YouTube и вызвало в 2012 году широкий резонанс. При этом дело не могло дойти до суда пять лет: региональное следственное управление четыре раза отказывало в возбуждении уголовного дела по факту гибели Дроздова, а затем трижды прекращало расследование. Брат умершего Сергей Дроздов пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на неэффективное расследование.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Казань , полицейские , пытки
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