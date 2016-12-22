Экс-депутат и его друг частично признали вину в избиении DJ Smash

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич, обвиняемые в избиении музыканта DJ Smash (Андрей Ширман), частично признали свою вину, передает корреспондент РБК-Пермь из зала суда.

«Я хочу извиниться перед обществом и DJ Smash. (...) Я увидел Ванкевича на полу и заступился за него. Возможно, я нанес удар первому попавшемуся человеку. Так получилось, что это был Ширман», — сказал Телепнев.

При этом они не согласились с квалификацией обвинения, так как полагают, что не было предварительного сговора и хулиганских побуждений. Телепнев утверждает, что не наносил удары ногами. Также он объяснил свои действия попыткой защитить друга.

Ванкевич рассказал, что подошел к музыканту сделать фото, которое не удалось. После просьбы сделать второй снимок получил грубый отказ. Впоследствии друг артиста ударил Ванкевича в плечо, в результате которого тот упал на пол. По словам обвиняемого, DJ Smash ударил его ногой. При этом Ванкевич во время судебного заседания извинился за свою настойчивость.

Конфликт между Телепневым, его другом и Ширманом произошел 10 февраля, в клубе «Дом культуры» в Перми. У Ширмана в травмпункте зафиксировали побои и открытый перелом челюсти. После этого полиция возбудила уголовное дело по факту избиения Ширмана по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).