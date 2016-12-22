Песков рассказал о предстоящих встречах Путина с гостями ЧМ

Президент России Владимир Путин 14 и 15 июля проведет ряд встреч с главами иностранных государств, которые приедут в Москву на финал ЧМ по футболу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Контакты не только в воскресенье, но и в субботу, их очень много на протяжении двух суток», — сказал представитель Кремля. Детали предстоящих мероприятий Песков пообещал уточнить позднее.

Ранее стало известно, что Путин встретится с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом, который приедет на финал ЧМ. Также было объявлено о предстоящей встрече российского президента с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Ранее Песков говорил, что Путин будет присутствовать на матче закрытия чемпионата.

Финал ЧМ по футболу пройдет на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За чемпионский титул будут бороться сборные Франции и Хорватии.