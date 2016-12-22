Эксперты IBM предупредили пользователей Android о новом вирусе Anubis

Эксперты компании IBM обнаружили банковские троянские вирусы Anubis и Marcher, которые загружаются на телефон через приложения Google Play. Об этом они сообщили в своем блоге.

Киберпреступники используют такие вирусы для финансового мошенничества путем кражи учетных данных для входа в банковские приложения, электронные кошельки и платежные карты.

​Специалисты выяснили, что Anubis обнаруживается как минимум в десяти приложениях-загрузчиках, которые распространяются на устройствах на системе Android. Они могут представлять собой приложения для онлайн-покупок и финансовых услуг, а также автомобильные приложения.

По данным исследования, вирусы направлены в основном на пользователей из Турции, но также в список потенциальных жертв попали Россия, Белоруссия, Китай, Азербайджан, Великобритания и другие страны.

В апреле Dr.Web обнаружил модификацию вируса Android.BankBot.358.origin, который заразил 60 тыс. мобильных устройств клиентов Сбербанка. При этом злоумышленники были способны украсть с банковских счетов 78 млн руб.

В ноябре разработчик антивирусов ESET сообщил о новой группе троянов-загрузчиков, которые находятся в магазине приложений Google Play. Они маскируются под легитимные программы и позволяют злоумышленникам получить данные банковских карт.