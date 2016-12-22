В Баку 12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса
Общество, 06 янв, 20:16
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В Баку 12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса
В Баку на Зыхском шоссе перевернулся пассажирский автобус, сообщает агентство APA со ссылкой на Минздрав Азербайджана. В результате аварии пострадали 12 человек.
Автобус пробил ограждение, опрокинулся на бок и упал на склон оврага рядом с дорогой. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости. Пострадавшие были госпитализированы.
Фотографии с места аварии были опубликованы в Facebook очевидцем.
Накануне в Мексике при падении автобуса с моста погибли девять человек. Водитель транспортного средства не справился с управлением, и машина упала в водоем у дороги.