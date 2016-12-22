В Румынии опрокинулся автобус с детьми из Белоруссии

Автобус с 43 детьми из Белоруссии, направлявшимися на отдых в Болгарию, перевернулся в Румынии. В результате аварии никто серьезно не пострадал, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает БелТА.
Авария произошла вечером 8 июля рядом с румынским городом Сучава.
«После ДТП медицинское обследование понадобилось 19 гражданам, в том числе 17 ребятам. Остальным членам группы помощь не потребовалась», — сообщил Глаз, отметив, что все пострадавшие уже выписаны из больницы.
Отмечается, что посольство Белоруссии в Румынии находится в постоянном контакте с местными органами власти, родителями и сопровождающими.
Как отмечает «Белсат», водитель не справился с управлением. По данным издания, в автобусе, помимо 43 детей находились еще семь взрослых.