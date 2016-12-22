Минпросвещения рассказало о предпочтениях школьников в выборе профессии

Министерство просвещения провело опрос среди выпускников школ и абитуриентов, выяснив, что для дальнейшего обучения в вузах чаще всего они выбирают науки об обществе, естественные науки, а также инженерию и технологии. Опрос о предпочтениях в выборе специальности и направления, в котором участвовалb более 5 тыс. человек, прошел во «ВКонтакте». Результаты опубликованы на странице министерства в соцсети.

Первое место заняли науки об обществе (юриспруденция, социология, журналистика, экономика и др.) — их предпочли 22,3% опрошенных. Инженерию и технологии выбрали 15,6% респондентов. Математику и естественные науки — 15,5%. Гуманитарные науки — 11%. Медицину выбрали 10,9% респондентов, а 7,9% хотят получать дальнейшее образование в сфере искусства и культуры. Педагогами планируют стать 7,8% опрошенных. Иные направления выбрали 10,9% респондентов. Какие именно — не указано.

Меньше всего выпускников школ интересует сельское хозяйство — 1,9%. В то же время около 5% еще не определились с выбором.

По данным министерства, в 2018 году школу оканчивают более 645 тыс. выпускников. Они на конкурсной основе могут рассчитывать на более чем 369 тыс. бюджетных мест в бакалавриате и специалитете.

Ранее об ухудшении качества образования в России после введения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) заявили 77% россиян, опрошенных ВЦИОМом. По мнению респондентов, школьников «натаскивают» на решение тестов, а качество образования снижается. В 2014 году аналогичной позиции придерживались 64% граждан России.