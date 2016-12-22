Российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Делегация России покинула пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявив о нарушении регламента при рассмотрении резолюций. Об этом написал в Facebook глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Был нарушен регламент принятия резолюций — в отсутствие авторов антироссийской резолюции — украинских депутатов. По регламенту они должны были надлежащим образом уведомить председателя ассамблеи Георгия Церетели. Он же сказал, что он получил от них телефонный звонок и СМС. Да хоть почтовым голубем — такое оповещение не имеет юридической силы», — говорится на странице Толстого в Facebook. Он добавил, что отсутствие авторов документа на заседании «обесценивает их подписи» под резолюцией.​

«Наши дорогие европейские коллеги во главе с Церетели позволяют себе трактовать не только какие-то факты так, как им выгодно, но и прописанные в регламенте правила и процедуры», — подытожил Толстой. По его словам, представители России в зал заседаний в текущую сессию не вернутся.

Парламентская ассамблея ОБСЕ — межпарламентская организация, в которой представлены 57 стран. Решения ассамблеи не имеют юридического значения, однако отражают политические оценки парламентариев стран-участниц.

Другая международная организация, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила делегацию из России права участия в работе ассамблеи в 2014 году после референдума в Крыму. Позднее российская делегация заявила об отказе участвовать в работе организации и платить полный взнос в Совет Европы. В конце июня МИД сообщил, что условием урегулирования вопроса о задолженности страны по взносам в ПАСЕ является возвращение всех полномочий российской делегации.