В Киеве около 5 тыс. человек вышли на митинги

Около 5 тыс. человек участвуют в двух митингах в центре Киева и жгут дымовые шашки. Об этом заявил телеканалу «112 Украина» начальник киевской полиции Андрей Крищенко.
Одну акцию проводят предприниматели Днепропетровской области, предприятия «ДнепрАзот» возле здания правительства на улице Грушевского. Там собрались около 2 тыс. человек.
«ДнепрАзот» занимается производством жидкого хлора, работа предприятия ранее была приостановлена, из-за чего некоторые города и регионы Украины могут частично или полностью остаться без питьевой воды. Хлор используется для обеззараживания воды. Предприятие закрыли из-за проблем с поставками хлора из Румынии, а для налаживания контактов с другими поставщиками потребуется больше года.
Второй митинг проводят представители «Авто-евро-силы» возле Верховной рады, где собрались 2–2,5 тыс. человек.
«Мы общаемся с самими митингующими, с их организаторами. Пока что никаких провокаций, стычек или пострадавших нет», — сказал Крищенко.
По словам начальника полиции, движение по улице Грушевского перекрыто, автомобили объезжают ее. Если митингующие перекроют другие улицы в Киеве, Крищенко пообещал, что полиция сделает все, чтобы не допустить транспортный коллапс.
Протестующие требуют, чтобы кабмин принял решение, которое позволяет полиции проверять автомобили на иностранных номерах и применять штрафы, согласно таможенному законодательству.
В начале июля кабмин наделил МВД полномочиями отслеживать сроки пребывания на Украине автомобилей с еврономерами и применять санкции к нарушителям. Полиция имеет доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», в которой фиксируются автомобили, которые пересекают границу, а также в каком режиме машина въехала: транзит или временный ввоз на один год. Если автомашина находится на Украине в режиме временного ввоза, то в течение 90 дней ее нужно зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины. Многие владельцы машин с еврономерами проигнорировали это требование. Информацию о нарушителях полицейские вносят в систему «Рубеж».