ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,55 61,72 EUR Нал. 73,29 72,35 USD Бирж. 62,03 +0,29 EUR Бирж. 72,64 +0,08 USD ЦБ. 62,10 -0,35 EUR ЦБ. 72,85 -0,50 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6380,40 +29,30 IMOEX 2329,33 -1,52% RTSI 1182,94 -1,62% Brent 76,97 -2,33% DJIA 24919,66 +0,58% Nasdaq 7759,20 +0,04%
В Киеве около 5 тыс. человек вышли на митинги
Лента новостей
Почти Нью-Йорк: московский монорельс переделают в надземный парк 14:29, Недвижимость  «МегаФон» запустил тариф-конструктор для бизнеса с кешбэком 14:25, Партнерский материал Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 14:20, РБК и Ингосстрах В Екатеринбурге начали проверку угроз многодетной матери из-за долга мужа 14:18, Общество Следователи впервые поговорили с выжившим после «Новичка» британцем 14:15, Политика Renault представил обновленные Logan и Sandero для России 14:14, Авто Столтенберг призвал не изолировать Россию из-за Крыма и Солсбери 14:14, Политика Ставки и никакого контроля: что такое платформа Augur 14:13, Крипто ФАС раскрыла первый картель в Дагестане 14:08, Экономика Макрон встретится с Путиным на финальном матче футбольного чемпионата 14:05, Политика Альбом против айфона: как правильно хранить воспоминания 13:59, Стиль Адвокат рассказал о состоянии находящегося в колонии под Рязанью Белых 13:55, Общество Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 13:45, РБК и Сбербанк Бывший капитан сборной Англии назвал «незаконной» скорость Килиана Мбаппе 13:44, Спорт Дело Дионисия Золотова о хищении ₽80 млн у сокамерника направили в суд 13:42, Общество За ЧМ на странички футболистов сборной России подписались 2,4 млн человек 13:35, Общество Глава МИД Турции объяснил необходимость покупки С-400 у России 13:34, Политика Силуанов рассказал о роли регионов в финансировании майского указа 13:28, Экономика ЦБ опроверг сообщения о планах передать биометрию россиян коллекторам 13:25, Финансы «7000 машин, 7 дней»: три повода купить немного Tesla 13:22, Quote Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 13:20, РБК и Ингосстрах The Pirate Bay майнит Monero на компьютерах клиентов: как защитить себя 13:15, Крипто Иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость выросли в 2,4 раза 13:14, Строительство Путин посетил литургию на Валааме 13:11, Общество Главная улица России: сколько стоит открыть магазин на Никольской 13:08, Недвижимость В Крыму из-за обнаружения пещеры остановили стройку трассы «Таврида» 12:58, Общество Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 12:52, РБК и «Шелл» В Киеве около 5 тыс. человек вышли на митинги 12:50, Общество
В Киеве около 5 тыс. человек вышли на митинги
Общество, 12:50
0
В Киеве около 5 тыс. человек вышли на митинги

Около 5 тыс. человек участвуют в двух митингах в центре Киева и жгут дымовые шашки. Об этом заявил телеканалу «112 Украина» начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

Видео: 112 Украина / YouTube

Одну акцию проводят предприниматели Днепропетровской области, предприятия «ДнепрАзот» возле здания правительства на улице Грушевского. Там собрались около 2 тыс. человек.

«ДнепрАзот» занимается производством жидкого хлора, работа предприятия ранее была приостановлена, из-за чего некоторые города и регионы Украины могут частично или полностью остаться без питьевой воды. Хлор используется для обеззараживания воды. Предприятие закрыли из-за проблем с поставками хлора из Румынии, а для налаживания контактов с другими поставщиками потребуется больше года.

Второй митинг проводят представители «Авто-евро-силы» возле Верховной рады, где собрались 2–2,5 тыс. человек.

«Мы общаемся с самими митингующими, с их организаторами. Пока что никаких провокаций, стычек или пострадавших нет», — сказал Крищенко.

По словам начальника полиции, движение по улице Грушевского перекрыто, автомобили объезжают ее. Если митингующие перекроют другие улицы в Киеве, Крищенко пообещал, что полиция сделает все, чтобы не допустить транспортный коллапс.

Протестующие требуют, чтобы кабмин принял решение, которое позволяет полиции проверять автомобили на иностранных номерах и применять штрафы, согласно таможенному законодательству.

В начале июля кабмин наделил МВД полномочиями отслеживать сроки пребывания на Украине автомобилей с еврономерами и применять санкции к нарушителям. Полиция имеет доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», в которой фиксируются автомобили, которые пересекают границу, а также в каком режиме машина въехала: транзит или временный ввоз на один год. Если автомашина находится на Украине в режиме временного ввоза, то в течение 90 дней ее нужно зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины. Многие владельцы машин с еврономерами проигнорировали это требование. Информацию о нарушителях полицейские вносят в систему «Рубеж».

Теги: Киев , митинг , кабмин , хлор , Верховная рада
Главное
В Госдуме заявили о возможном смягчении пенсионной реформы для женщин Политика
Материалы по теме
На Украине предупредили о рисках прекращения подачи питьевой воды Общество
Сотни шахтеров вышли на митинг у здания Верховной рады Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter