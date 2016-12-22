В Киеве около 5 тыс. человек вышли на митинги

Около 5 тыс. человек участвуют в двух митингах в центре Киева и жгут дымовые шашки. Об этом заявил телеканалу «112 Украина» начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

Видео: 112 Украина / YouTube

Одну акцию проводят предприниматели Днепропетровской области, предприятия «ДнепрАзот» возле здания правительства на улице Грушевского. Там собрались около 2 тыс. человек.

«ДнепрАзот» занимается производством жидкого хлора, работа предприятия ранее была приостановлена, из-за чего некоторые города и регионы Украины могут частично или полностью остаться без питьевой воды. Хлор используется для обеззараживания воды. Предприятие закрыли из-за проблем с поставками хлора из Румынии, а для налаживания контактов с другими поставщиками потребуется больше года.

Второй митинг проводят представители «Авто-евро-силы» возле Верховной рады, где собрались 2–2,5 тыс. человек.

«Мы общаемся с самими митингующими, с их организаторами. Пока что никаких провокаций, стычек или пострадавших нет», — сказал Крищенко.

По словам начальника полиции, движение по улице Грушевского перекрыто, автомобили объезжают ее. Если митингующие перекроют другие улицы в Киеве, Крищенко пообещал, что полиция сделает все, чтобы не допустить транспортный коллапс.

Протестующие требуют, чтобы кабмин принял решение, которое позволяет полиции проверять автомобили на иностранных номерах и применять штрафы, согласно таможенному законодательству.

В начале июля кабмин наделил МВД полномочиями отслеживать сроки пребывания на Украине автомобилей с еврономерами и применять санкции к нарушителям. Полиция имеет доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», в которой фиксируются автомобили, которые пересекают границу, а также в каком режиме машина въехала: транзит или временный ввоз на один год. Если автомашина находится на Украине в режиме временного ввоза, то в течение 90 дней ее нужно зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины. Многие владельцы машин с еврономерами проигнорировали это требование. Информацию о нарушителях полицейские вносят в систему «Рубеж».