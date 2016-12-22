В США умерла признанная в июне самой уродливой в мире собака

Победительница международного конкурса самых уродливых собак, английский бульдог Жа-Жа умерла через две недели после победы, заявила его хозяйка Меган Брейнард. Об этом сообщает сайт телепрограммы Today канала NBC.
Девятилетний английский бульдог из штата Миннесота умер во сне. «Собака была в доме моего отца. Он проснулся этим утром и обнаружил, что Жа-Жа больше нет с нами», — пояснила владелица.
Конкурс самых уродливых собак прошел 25 июня в Сан-Франциско. Жа-Жа обошла 13 других животных. Бульдог получил награду благодаря своему непропорционально длинному языку. Как рассказала хозяйка, собаку она приобрела на сайте по поиску животных.
Конкурс самых уродливых собак мира проводится ежегодно с 2000 года. Изначально приз составлял $1 тыс., с 2017 года он вырос до $1,5 тыс. В 2017 году победительницей конкурса стал 56-килограммовый неаполитанский мастиф Марта.