В США выбрали самую уродливую собаку

На конкурсе самых уродливых собак World's Ugliest Dog в Сан-Франциско победил английский бульдог Жа-Жа, сообщает CBS.

Владелица девятилетнего бульдога из штата Миннесота получит в качестве награды $1,5 тыс. Отмечается, что она нашла собаку на сайте по поиску животных. Одна из особенностей Жа-Жа — непропорционально длинный язык.

В этом году в конкурсе принимали участие 14 животных.

По словам организаторов, которые приводит Sky News, это «забавный способ» ​показать, что «все животные заслуживают безопасный дом и любящую семью».

В этом году World's Ugliest Dog прошел в 30-й раз. В 2017 году на нем победил 56-килограммовый неаполитанский мастиф Марта. Пес обошел 13 других животных.

В прошлые годы в конкурсе побеждали, в частности, лысый китайский шпиц Йода и китайская хохлатая Магли.

