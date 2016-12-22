Мощный взрыв прогремел в Висконсине

В Сан Прейри, штат Висконсин, произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Точное число пострадавших пока не сообщается, при этом известно о двух пострадавших пожарных и одном полицейском. Они были госпитализированы. О погибших данных не поступало.

Пресс-секретарь энергетической компании WE Energies, обслуживающей Сан Прейри, который расположен в пригороде Мэдисона, сообщила, что взрыв произошел из-за утечки газа. Сейчас подача газа в здание, где произошел взрыв, прервана.

Агентство сообщает, что взрыв прогремел в одном из пабов в центре города. После взрыва начался пожар. Спасатели эвакуировали людей из соседних зданий.​