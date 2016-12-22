Опубликовано видео взрыва газа в пятиэтажке в Татарстане

Портал «Бизнес Online» на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео с места взрыва газа в жилом доме в городе Заинск (Татарстан), в результате которого пострадали четыре человека.

На кадрах видны последствия взрыва.

Видео: БИЗНЕС Online | Новости Казани и Татарстана / ВКонтакте

В пятницу, 22 июня, в пятиэтажке в Заинске взорвался газовый баллон. В результате были разрушены несколько квартир на пятом этаже здания, в том числе стены и крыша.

В региональном главке МЧС сообщили РБК, что сообщение о хлопке газа на пятом этаже дома на улице Никифорова поступило в 17:15 мск. В результате оказались повреждены потолочные перекрытия внутри квартиры. Пожарные спасли трех человек. Решается вопрос об отселении жильцов.

Как сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана, в результате инцидента пострадали четыре человека.