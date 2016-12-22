Пассажирский самолет упал в горах на Аляске

Пассажирский самолет de Havilland Otter с 11 людьми на борту потерпел крушение в горах на Аляске, однако в результате аварии никто не погиб, сообщает CBS News.

По данным телеканала, на самолете летели 10 пассажиров и пилот. Большинство из находившихся на борту получили различные ранения, не представляющие угрозы их жизням.

Самолет, вылетевший с канадского острова Принца Уэльского, направлялся в Кетчикан, однако упал примерно в 65 км к юго-западу от города.

В настоящее время на месте падения самолета проводится спасательная операция. Вертолет береговой охраны пытается эвакуировать пострадавших в условиях ограниченной видимости из-за ухудшившихся погодных условий.

Накануне в ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет, в результате чего пострадали по меньшей мере 20 человек.