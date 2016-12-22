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Появилось видео с места крушения самолета в ЮАР
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Появилось видео с места крушения самолета в ЮАР
Общество, 20:41
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Появилось видео с места крушения самолета в ЮАР

В Сети появилось видео, снятое на месте крушения пассажирского самолете в ЮАР, в котором пострадали по меньшей мере 20 человек. Кадры опубликовало издание The South Africa.

Видео: TheSouthAfrican / YouTube

На кадрах, снятых с воздуха, видны лежащие обломки и густой дым от них.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет разбился недалеко от города Претория. В результате инцидента, по разным данным, пострадали от 19 до 20 человек. По данным врачей из организации неотложной помощи ER24, состояние одного из пострадавших оценивают как критическое.

Издание Rekord Pretoria North сообщило, что упавший самолет выполнял чартерные рейсы и потерпел крушение в сельскохозяйственном районе Камелдрифт.

При этом на его борту есть надпись Martin’s Air Charter — так до 1966 года называлась авиакомпания Martinair, принадлежащая сейчас холдингу Air-France KLM.

Теги: ЮАР , Самолет , крушение
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