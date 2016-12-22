Tesla договорилась о строительстве завода под Шанхаем

Основатель Tesla Илон Маск подписал соглашение о строительстве недалеко от Шанхая завода, способного выпускать около 500 тыс. машин в год, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Tesla.

Строительство начнется после получения всех необходимых одобрений и разрешений. Ожидается, что первые автомобили на заводе соберут примерно через два года. При этом спустя два-три года новая фабрика должна будет способна выпускать до 500 тыс. автомобилей ежегодно.

Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США, отмечает Reuters.

В мае Tesla отчиталась о рекордных убытках в размере $509,5 млн, полученных в первом квартале 2018 года. В отчетности компании также сообщалось, что в третьем квартале этого года она планирует выйти на прибыльность, но для этого необходимо еженедельно выпускать 5 тыс. Tesla Model 3. При этом чтобы снизить потери от выпуска новой модели, Маск сократил 9% сотрудников Tesla. В начале июля основатель Tesla рассказал, что компании удалось выполнить поставленные ранее задачи по выпуску 5 тыс. электромобилей Tesla Model 3 в неделю.