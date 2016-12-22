Власти Москвы решили закрыть фан-зону у стадиона «Спартак»

Власти приняли решение закрыть фан-зону для болельщиков чемпионата мира по футболу у стадиона «Спартак» в Москве спустя три дня после ее открытия, рассказали РБК в пресс-службе московского департамента спорта и туризма.

Там рассказали, что площадка на Воробьевых горах «спокойно» принимала всех желающих за исключением дней, когда играла сборная России. «Изначально планировалось, что будут транслироваться только чертвертьфинальные матчи, вопрос о целесообразности был отложен. Сейчас принято решение, что площадка на Воробьевых горах справится», — сказали в департаменте.

Фан-зону у стадиона «Спартак» открыли 7 июля, в день матча 1/4 ЧМ-2018 между Россией и Хорватией. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это необходимо сделать для удобства болельщиков, поскольку площадка на Воробьевых горах «пользуется огромной популярностью».

Власти Москвы советовали не смотреть там популярные матчи из-за перегруженности площадки.