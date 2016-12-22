В московской фан-зоне на матч Россия — Испания собрались 100 тыс. человек

В фан-зоне на Воробьевых горах в Москве для просмотра матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу собрались 100 тыс. человек, сообщил корреспонденту РБК источник в столичном ГУ МВД.

Таким образом, в парке болельщиков в столице, по предварительным данным, собралось в четыре раза больше народу, чем она вмещает по изначальному проекту.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали РБК, что не обладают информацией о численности людей в фан-зоне.

Матч сборных России и Испании определяет четвертьфиналиста чемпионата мира по футболу. После окончания второго тайма счет 1:1. Сначала испанцы открыли счет: мяч в свои ворота забил защитник сборной России Сергей Игнашевич. Однако еще до конца первой половины россияне сравняли счет: с пенальти отличился Артем Дзюба.

В матче назначено дополнительное время: два тайма по 15 минут. Если по их итогам будет равный счет, командам придется пробивать серию пенальти.