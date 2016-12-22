ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,82 61,83 EUR Нал. 73,62 72,41 USD Бирж. 62,07 -0,41 EUR Бирж. 72,79 -0,66 USD ЦБ. 62,44 -0,39 EUR ЦБ. 73,35 -0,59 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6381,10 -343,40 IMOEX 2362,53 -0,45% RTSI 1198,85 +0,48% Brent 78,72 +0,99% DJIA 24929,17 +0,62% Nasdaq 7773,89 +0,23%
Мантуров анонсировал появление у торгпредств платных услуг для бизнеса
Лента новостей
Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз из Белоруссии из-за диабротики 17:57, Общество ЦБ ужесточит условия выдачи потребительских кредитов 17:54, Финансы Паводок в Забайкалье стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений 17:54, Общество Когда покупать биткоин: стоимость криптовалюты опустилась ниже $6,4 тыс. 17:48, Крипто Правительство разрешило красить автомобили МВД и Росгвардии в новые цвета 17:41, Общество Суд арестовал замдекана юрфака МГУ на два месяца по делу о мошенничестве 17:39, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 17:34, РБК и Volkswagen Teramont НАТО сообщило об увеличении расходов на оборону большинством стран-членов 17:29, Политика Мантуров анонсировал появление у торгпредств платных услуг для бизнеса 17:27, Бизнес Госдума поддержала единый тариф на сотовую связь для россиян 17:25, Технологии и медиа Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 17:25, Спецпроект РБК Спорт Касаткина проиграла в четвертьфинале Уимблдона 17:11, Спорт В Белоруссии начали собирать подписи за запрет георгиевских ленточек 17:10, Политика Лоббистом ретейлеров стал экс-заместитель главы Минэкономразвития 17:04, Бизнес Количество сделок на складском рынке Москвы выросло в два раза 17:00, Строительство Как привезти из путешествия хорошие впечатления и крутые фото 16:59, РБК Стиль и ASUS СК опубликовал мультфильм о попадающем в тюрьму за репосты подростке 16:59, Общество Член правления ВТБ станет главным управляющим директором Альфа-банка 16:53, Финансы Dash: эпоха блокчейн-выборов ближе, чем кажется 16:50, Партнерский материал Экс-генсек НАТО Питер Карингтон умер в возрасте 99 лет 16:45, Политика «Нордавиа» нашла способ не отдавать кредит из-за стратегического статуса 16:36, Бизнес Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 16:28, РБК и Ингосстрах Россия решила продлить действие Харьягинского СРП с Total до 2031 года 16:26, Бизнес Индекс Мосбиржи поставил рекорд: почему растут российские акции 16:23, Quote Положительные отзывы о пенсионной реформе в Госдуму направил 61 регион 16:23, Политика В НАТО пообещали пригласить Македонию в альянс после ее переименования 16:22, Политика Земля уходит из-под ног: где находился ваш дом 300 млн лет назад 16:19, Стиль В Федерации футбола Украины пообещали компенсировать штраф Вукоевичу 16:17, Общество
Мантуров анонсировал появление у торгпредств платных услуг для бизнеса
Бизнес, 17:27
0
Мантуров анонсировал появление у торгпредств платных услуг для бизнеса

Часть функций торговых представительств России за рубежом станет платной для бизнеса, рассказал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

«Мы в процессе модернизации, изменения формата и подходов к работе торгпредств, часть работников будем переводить в Российский экспортный центр (РЭЦ), чтобы часть функций торговых представительств была возмездной», — заявил министр. Он отметил, что к такому выводу в Минпромторге пришли давно, поскольку «бизнес не понимает, что такое «бесплатная услуга». По словам Мантурова, у бизнеса не должно складываться ощущение торгпредства как закрытой структуры, которая не может решать бизнес-задач.

У российских торгпредств сменится руководство в Москве
Экономика

Премьер-министр Дмитрий Медведев в середине мая предложил передать торгпредства в Минпромторг из Минэкономразвития. Такие изменения необходимы для того, чтобы оптимизировать работу с РЭЦ, в ведении которого находится поддержка несырьевого экспорта, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Это происходит так: у нас есть торгпредство — здание, определенное количество персонала. Это вопрос оптимизации процессов, работы в том числе с Российским экспортным центром. Это нужно, чтобы оптимизировать процессы, совместить их, повысить эффективность», — заявил он.

Теги: торговые представительства , Денис Мантуров
Главное
Член правления ВТБ станет главным управляющим директором Альфа-банка Финансы
Материалы по теме
У российских торгпредств сменится руководство в Москве Экономика
Песков пообещал не оставить без внимания закрытие торгпредства в Лондоне Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter