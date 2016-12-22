Мантуров анонсировал появление у торгпредств платных услуг для бизнеса

Часть функций торговых представительств России за рубежом станет платной для бизнеса, рассказал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

«Мы в процессе модернизации, изменения формата и подходов к работе торгпредств, часть работников будем переводить в Российский экспортный центр (РЭЦ), чтобы часть функций торговых представительств была возмездной», — заявил министр. Он отметил, что к такому выводу в Минпромторге пришли давно, поскольку «бизнес не понимает, что такое «бесплатная услуга». По словам Мантурова, у бизнеса не должно складываться ощущение торгпредства как закрытой структуры, которая не может решать бизнес-задач.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в середине мая предложил передать торгпредства в Минпромторг из Минэкономразвития. Такие изменения необходимы для того, чтобы оптимизировать работу с РЭЦ, в ведении которого находится поддержка несырьевого экспорта, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Это происходит так: у нас есть торгпредство — здание, определенное количество персонала. Это вопрос оптимизации процессов, работы в том числе с Российским экспортным центром. Это нужно, чтобы оптимизировать процессы, совместить их, повысить эффективность», — заявил он.