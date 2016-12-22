Россия решила продлить действие Харьягинского СРП с Total до 2031 года

Правительство России поручило главе Минэнерго Александру Новаку продлить соглашение с французской компанией Total о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
В документе отмечено, что соглашение с французской компанией предлагается продлить до 31 декабря 2031 года.
Первое соглашение о разделе продукции (СРП) Харьягинского нефтяного месторождения вступило в силу с 1 января 1995 года. С того момента Total стала оператором этого проекта. В 2015 году Total обвинили в превышении лимита затрат.
В 2016 году французская компания продала 20% Харьягинского СРП «Зарубежнефти», снизив тем самым свою долю до 20%. В августе того же года Total перестала быть оператором. Источники РБК тогда сообщали, что в «Зарубежнефть» перешли около 80% сотрудников французской компании, работающих в России.