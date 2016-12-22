СК опубликовал мультфильм о попадающем в тюрьму за репосты подростке

Следственный комитет опубликовал мультфильм, который направлен на профилактику экстремизма среди молодежи. В мультфильме «Экстремизм — это преступление» приводится пример, как можно попасть в тюрьму за репосты и комментарии в Сети. Ролик опубликован на сайте следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.
В сообщении ведомства говорится, что каждый год в СУ СКР по Алтайскому краю возбуждаются десятки уголовных дел о преступлениях экстремистского характера с использованием интернета. Большинство из них совершает молодежь, в том числе несовершеннолетние — в основном люди в возрасте от 14 до 22 лет.
Главный герой мультфильма — 16-летний молодой человек Илья попадает за решетку из-за того, что делал репосты экстремистского характера. «Он хотел казаться смелым и независимым», — говорит закадровый голос. Находясь в камере, он осознает, что «люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, доброе к себе отношение и уважение, поскольку человечество — это содружество разных культур, каждая из которых интересна и духовно богата».
На данный момент в Уголовном кодексе предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо через интернет.
Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал РБК, что в парламенте обсуждают возможность частично декриминализировать статью об ответственности за репосты в соцсетях, содержащие признаки экстремизма.