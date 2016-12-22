Два человека пострадали при жесткой посадке самолета в Кировской области

Легкомоторный самолет Zlin Z 142 авиакомпании «Вяткаавиа» произвел жесткую посадку на взлетно-посадочной площадке Кучаны (Кировская область). Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
Самолет выполнял учебный полет. Инцидент произошел 10 июля примерно в 13:00 мск. На борту находились два человека — пилот-инструктор и стажер. Они госпитализированы.
Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
На месте происшествия работает следственная группа, действия которой координируются кировским транспортным прокурором.
В конце июня в Иркутской области при жесткой посадке Ан-2 пострадали три человека. Инцидент произошел в 40 км южнее Нижнеудинска. После жесткой посадки частный Ан-2 опрокинулся на крышу. Самолет принадлежит авиакомпании «Феникс».