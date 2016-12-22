В Федерации футбола Украины пообещали компенсировать штраф Вукоевичу

Федерация футбола Украины (ФФУ) компенсирует члену делегации сборной Хорватии Огнену Вукоевичу штраф в 15 тыс. швейцарских франков, наложенный ФИФА из-за видео с лозунгом «Слава Украине». Об этом заявил глава организации Андрей Павелко, передает телеканал «112 Украина».

«Я лично и руководство Федерации футбола приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен», — сказал он.

Павелко добавил, что Вукоевичу могут предложить работу в федерации.

Когда сборная Хорватии одержала победу над российской командой 7 июля, Вукоевич и защитник хорватской команды Домагой Вида опубликовали ролик, на котором Вида выкрикнул: «Слава Украине!», а Вукоевич сказал: «Эта победа за «Динамо» и за Украину». Оба футболиста ранее играли за киевское «Динамо».

После этого Хорватский футбольный союз исключил Вукоевича из хорватской делегации на ЧМ-2018. В заявлении организации отмечается, что футболисты извиняются за свои слова, в которых нет политического подтекста.

В свою очередь ХФС извинился перед российской делегацией за видеозапись и призвал игроков не делать политических заявлений.

Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 тыс. швейцарских франков за нарушение ст. 57 Дисциплинарного устава организации (неспортивное поведение).