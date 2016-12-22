Актер Джордж Клуни попал в ДТП на острове Сардиния

Голливудский актер и режиссер Джордж Клуни попал в ДТП на острове Сардиния в Италии. Об этом сообщает местное издание La Nuova Sardegna со ссылкой на самого актера.

Авария произошла 10 июля в населенном пункте Коста-Кораллина. Скутер Клуни столкнулся с автомобилем, когда машина пыталась развернуться. Водитель помог актеру вызвать скорую помощь, которая забрала пострадавшего в больницу Иоанна Павла II. Актер сообщил изданию, что получил легкие травмы. В больницу к нему приехала супруга Амаль Клуни, они вместе покинули медучреждение.

По данным MailOnline, Клуни в данное время живет на Сардинии вместе со своей женой и двумя детьми. На скутере актер направлялся на съемочную площадку. Он играет в сериале по мотивам романа американского писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22» (Catch-22). О том, что Клуни станет сорежиссером и исполнителем одной из главных ролей в сериале, сообщил журнал Variety в ноябре 2017 года. Актер сыграет полковника Кэткарта (командир полка, в котором служит главный герой капитан Йоссариан). ​Роман «Уловка-22» был опубликован на русском языке под названием «Поправка-22» в 1961 году. В книге в абсурдно-сатирическом ключе рассказывается о буднях расквартированного в Италии полка американских летчиков. Первый раз произведение экранизировал Майк Николс в 1970 году.