Джордж Клуни снимет сериал по роману «Уловка-22»

Актер Джордж Клуни станет сорежиссером и исполнителем одной из главных ролей в сериале по роману Джозефа Хеллера «Уловка-22». Об этом сообщает журнал Variety.

Производством шестисерийного фильма займутся компании Paramount TV и Anonymous Content. Съемки запланированы на начало 2018 года. Помимо Клуни, режиссером станет его партнер по продюсерской компании Smokehouse Pictures Грант Хеслов.

Клуни исполнит роль полковника Кэткарта (командир полка, в котором служит главный герой капитан Йоссариан). Это станет его первой работой на телевидении после ухода из сериала «Скорая помощь» в 1999 году, не считая однократного возврата в последний сезон этого же шоу в виде камео.

​Роман «Уловка-22» (на русском языке также издавался под названием «Поправка-22») впервые опубликован в 1961 году. Он в абсурдно-сатирическом ключе рассказывает о буднях расквартированного в Италии полка американских летчиков. Йоссариан хочет комиссоваться, сославшись на то, что он сошел с ума. Однако ему не удается этого сделать из-за поправки к закону, известной как «Уловка-22», гласящей что списать сумасшедшего можно только по его личному рапорту, а подача такого заявления с целью избежать боевых вылетов — признак здравого рассудка. Книга занимает 11-е место в списке 200 лучших книг по версии Би-би-си.

Первая экранизация романа была снята Майком Николсом в 1970 году.

Джордж Клуни начал сниматься в кино в 1984 году. В качестве режиссера дебютировал в 2002 году фильмом «Признания опасного человека». В сентябре 2017 года на экраны вышел фильм Клуни «Субурбиком». Премьера в России состоялась 16 ноября.