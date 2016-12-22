Песков отказался комментировать видео с восхваляющим Украину футболистом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать появившийся в интернете новый ролик с футболистом сборной Хорватии Домагоем Видой, в котором он произносит фразу «Слава Украине». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это не наш вопрос, игра была честной, это главное. Здесь сейчас не про политику, здесь про футбол», — сказал Песков.

«Российская сборная проиграла сборной Хорватии, и мы поздравляем наших футболистов с блестящей игрой и хорватскую сборную, которая идет дальше», — добавил он.

Сборные России и Хорватии 7 июля встретились на стадионе «Фишт» в Сочи. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В ходе дополнительных двух таймов сборные забили еще по одному мячу, так и не выявив сильнейшего. Итог игры определила серия послематчевых пенальти, в которой россияне уступили хорватам.

Игрок сборной Хорватии Домагой Вида 7 июля записал со своим знакомым по киевскому «Динамо» Огненом Вукоевичем видео, где кричал: «Слава Украине!», а также «Это победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!». ФИФА расценила произнесенный лозунг как провокацию и вынесла предупреждение Виде. Футболист сказал, что СМИ неверно интерпретировали его слова, он выразил благодарность болельщикам.

9 июля появилось второе видео с участием Виды. На нем игрок пьет пиво с бывшим игроком национальной команды Ивицей Оличем. Обсуждая с кем-то футбол, Вида произносит фразу «слава Украине», а дальше поет песню на сербском языке.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин смотрел матч и болел за Россию. Пресс-секретарь президента отметил, что сборная проиграла в «красивейшей игре».