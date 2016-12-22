Федеральная налоговая служба назвала возраст старейшего бизнесмена России
Бизнес, 12:08
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Федеральная налоговая служба назвала возраст старейшего бизнесмена России
Старейшему российскому предпринимателю России 94 года, сообщили RT в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Бизнесмен проживает в Москве и занимается розничной продажей в основном пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в неспециализированных магазинах.
В конце июня ФНС раскрыла возраст самого молодого предпринимателя России — ему 14 лет. Он также проживает в Москве и занимается бизнесом в области дополнительного образования для детей и взрослых.
По данным ФНС, на данный момент в России зарегистрированы около 12 тыс. предпринимателей моложе 20 лет. Большинство из них проживают в московском регионе, Санкт-Петербурге, Челябинской области и Пермском крае.