Федеральная налоговая служба назвала возраст старейшего бизнесмена России

Старейшему российскому предпринимателю России 94 года, сообщили RT в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Бизнесмен проживает в Москве и занимается розничной продажей в основном пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в неспециализированных магазинах.

В конце июня ФНС раскрыла возраст самого молодого предпринимателя России — ему 14 лет. Он также проживает в Москве и занимается бизнесом в области дополнительного образования для детей и взрослых.

По данным ФНС, на данный момент в России зарегистрированы около 12 тыс. предпринимателей моложе 20 лет. Большинство из них проживают в московском регионе, Санкт-Петербурге, Челябинской области и Пермском крае.