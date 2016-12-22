ФНС назвала возраст самого молодого предпринимателя

Самому молодому предпринимателю России 14 лет. Об этом RT заявили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

В службе добавили, что всего в России на данный момент зарегистрировано около 12 тыс. предпринимателей в возрасте до 20 лет. Отмечается, что большинство молодых предпринимателей живут в Москве и области, Санкт-Петербурге, Челябинской области и Пермском крае.

В ФНС уточнили, что наиболее часто молодые бизнесмены занимаются розничной торговлей пищевыми продуктами в неспециализированных магазинах, оказывают услуги по доставке еды, ведут ресторанную деятельность, занимаются строительством и транспортом.