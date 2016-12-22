Армия Украины провела военные учения с танками и БМП в Донбассе

Армия Украины провела учения в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Учения прошли накануне с применением боевой стрельбы танков Т-64Б и бронированных машин пехоты БМП-1. Видеозапись со стрельб опубликовала в YouTube телерадиостудия Министерства обороны Украины. Также об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Как говорится в сообщении, в месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков и БМП выполняли учебные стрельбы по условному противнику, отработали новые тактические приемы ведения боя.
Операция киевских военных в Донбассе называлась антитеррористической, с мая ее формат поменялся, она стала называться Операцией объединенных сил. Эта операция проводится в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада Украины приняла в январе.
В субботу, 7 июля, флагман USS Mount Whitney Шестого флота США вошел в Черное море для участия в военных учениях между Украиной и США Sea Breeze-2018. Накануне для участия в этих же учениях в воды Черного моря вошел командный корабль USS Mount Whitney, который регулярно участвует в военно-морских учениях в черноморской акватории.
9 июня Военно-воздушные силы США отправили в львовский аэропорт на Украине четыре самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker, а также около 150 членов экипажа и обслуживающего персонала для участия в военных учениях, которые прошли на Украине с 4 по 16 июня.
В конце мая ВСУ провели тактические учения с участием авиации, которая входит в состав ООС на востоке Украины.