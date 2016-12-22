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Армия Украины провела военные учения с танками и БМП в Донбассе
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Армия Украины провела военные учения с танками и БМП в Донбассе
Украинский кризис, 11:45
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Армия Украины провела военные учения с танками и БМП в Донбассе

Армия Украины провела учения в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. Учения прошли накануне с применением боевой стрельбы танков Т-64Б и бронированных машин пехоты БМП-1. Видеозапись со стрельб опубликовала в YouTube телерадиостудия Министерства обороны Украины. Также об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Видео: Телерадіостудія Бриз МО України / YouTube

Как говорится в сообщении, в месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков и БМП выполняли учебные стрельбы по условному противнику, отработали новые тактические приемы ведения боя.

Операция киевских военных в Донбассе называлась антитеррористической, с мая ее формат поменялся, она стала называться Операцией объединенных сил. Эта операция проводится в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада Украины приняла в январе. 

В субботу, 7 июля, флагман ​USS Mount Whitney Шестого флота США вошел в Черное море для участия в военных учениях между Украиной и США Sea Breeze-2018. Накануне для участия в этих же учениях в воды Черного моря вошел командный корабль ​USS Mount Whitney, который регулярно участвует в военно-морских учениях в черноморской акватории.

9 июня Военно-воздушные силы США отправили в львовский аэропорт на Украине четыре самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker, а также около 150 членов экипажа и обслуживающего персонала для участия в военных учениях, которые прошли на Украине с 4 по 16 июня.

В конце мая ВСУ провели тактические учения с участием авиации, которая входит в состав ООС на востоке Украины.

Теги: Донбасс , военные учения , Генштаб Украины , видео
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