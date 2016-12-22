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Аэропорт Владивостока опроверг данные о прибытии «самолета Ким Чен Ына»
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Аэропорт Владивостока опроверг данные о прибытии «самолета Ким Чен Ына»
Политика, 05:40
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Аэропорт Владивостока опроверг данные о прибытии «самолета Ким Чен Ына»

Руководство аэропорта Владивостока опровергло появившуюся информацию о прибытии самолета Chammae-1, который, по данным южнокорейских СМИ, является личным самолетом лидера КНДР Ким Чен Ына, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Информация является ложной, потому что вчера в аэропорту Владивостока не было такого воздушного судна», — говорится в сообщении.

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При этом в пресс-службе уточнили, что в понедельник, 9 июля, аэропорт принимал самолет из Северной Кореи. «Вчера в аэропорту из северокорейских судов было лишь пассажирское судно компании Air Koryo. Это рейс, который выполняется еженедельно в Пхеньян», — пояснили в аэропорту.

Накануне несколько азиатских СМИ сообщили о прибытии «самолета Ким Чен Ына» во Владивосток. По данным корейских средств массовой информации, он провел в аэропорту около трех часов, после чего вылетел обратно. Кто находился на борту самолета, неизвестно.

Теги: Ким Чен Ын , Владивосток , Аэропорт , Самолет
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