Аэропорт Владивостока опроверг данные о прибытии «самолета Ким Чен Ына»

Руководство аэропорта Владивостока опровергло появившуюся информацию о прибытии самолета Chammae-1, который, по данным южнокорейских СМИ, является личным самолетом лидера КНДР Ким Чен Ына, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Информация является ложной, потому что вчера в аэропорту Владивостока не было такого воздушного судна», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что в понедельник, 9 июля, аэропорт принимал самолет из Северной Кореи. «Вчера в аэропорту из северокорейских судов было лишь пассажирское судно компании Air Koryo. Это рейс, который выполняется еженедельно в Пхеньян», — пояснили в аэропорту.

Накануне несколько азиатских СМИ сообщили о прибытии «самолета Ким Чен Ына» во Владивосток. По данным корейских средств массовой информации, он провел в аэропорту около трех часов, после чего вылетел обратно. Кто находился на борту самолета, неизвестно.