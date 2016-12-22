Дворкович прокомментировал отстранение Вукоевича от чемпионата мира

Хорватский футбольный союз принял необходимое решение, отстранив члена делегации сборной Огнена Вукоевича от чемпионата мира по футболу. Об этом заявил председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович журналистам, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что хорватским партнерам виднее, что произошло. Уверен, что они поговорили с игроками и приняли решение, которое было необходимо в данной ситуации. Мы его приняли к сведению», — сказал Дворкович.

После того, как сборная Хорватии 7 июля победила сборную России и вышла в полуфинал, Вукоевич и защитник хорватской команды Домагой Вида опубликовали видео, на котором Вида выкрикивает: «Слава Украине!», а Вукоевич добавляет: «Эта победа за «Динамо» и за Украину». Раньше оба играли за киевское «Динамо».

Хорватский футбольный союз (ХФС) 9 июля объявил, что Вукоевич исключен из числа членов хорватской делегации на ЧМ-2018. В заявлении ХФС также указано, что футболисты просят прощения за свои слова, в которых нет политического подтекста.