ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,40 62,45 EUR Нал. 74,52 73,54 USD Бирж. 62,89 -0,09 EUR Бирж. 74,00 +0,00 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6706,00 -32,80 IMOEX 2360,46 +0,64% RTSI 1182,52 +0,77% Brent 77,49 +0,65% DJIA 24456,48 +0,41% Nasdaq 7688,39 +1,34%
В Совфеде назвали слова хорватского защитника попыткой испортить праздник
Лента новостей
Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 10:03, Спецпроект РБК Спорт Поиск виновного: почему стала возможной утечка данных из Google Docs 10:00, Мнение ЕС опубликовал решение о вступлении в силу санкций против России 10:00, Политика Арт-чемодан: кто и как зарабатывает на выпуске чехлов для багажа 09:59, Свое дело В Совфеде назвали слова хорватского защитника попыткой испортить праздник 09:59, Общество Во Франции при взрыве газа пострадали 10 человек 09:50, Общество Politico назвало состав делегации Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки 09:46, Политика Число жертв крушения пассажирского поезда в Турции выросло до 24 09:25, Общество Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 09:02, РБК и Ингосстрах «Ростех» выставил на продажу производителя «невидимого стекла» для Су-57 09:01, Политика Власти Таиланда рассказали о состоянии спасенных из пещеры детей 08:59, Общество Британия решила усилить флот в Атлантике для противостояния России 08:49, Политика Журналистов Reuters обвинили в раскрытии гостайны в Мьянме 08:43, Политика Число жертв последствий ливней в Японии превысило 100 человек 08:21, Общество Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 08:05, РБК и Schneider Electric Посольство в США рекомендовало ЦРУ обновить карту России 08:03, Политика «Роскачество» назвало лучшие регионы по производству консервов из сайры 08:00, Общество В Забайкалье ввели режим ЧС из-за паводка 07:56, Общество Посольство призвало США исключить российские СМИ из списка иноагентов 07:45, Политика СМИ узнали о возможном переходе экс-министра Соколова в «Аэрофлот» 07:23, Бизнес Олег Дерипаска продал долю в своем девелоперском бизнесе 06:59, Бизнес Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола 06:40, РБК и Sony Bravia В Токио кремировали тело казненного лидера секты «Аум Синрикё» 06:35, Общество СМИ рассказали о поручении китайским изданиям «смягчить критику Трампа» 06:30, Политика В водоемах Казахстана за минувшие выходные утонули 20 человек 05:59, Общество В Якутии завели дело о хищении денег из лишенного лицензии банка «Таатта» 05:49, Общество Вертолет рухнул на комплекс таунхаусов в США 05:20, Общество СМИ узнали о передаче Россией США проекта заявления Путина и Трампа 05:01, Политика
В Совфеде назвали слова хорватского защитника попыткой испортить праздник
ЧМ-2018, 09:59
0
В Совфеде назвали слова хорватского защитника попыткой испортить праздник

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с РБК отметил, что поступок игроков сборной Хорватии оставил «неприятный осадок». После завершения матча сборных России и Хорватии в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как защитник хорватской команды Домагой Вида выкрикивает «Слава Украине».

«Мы понимаем, что игра была на равных, игра была яркая и красивая. В силу определенных обстоятельств и случайностей победила команда Хорватии. Со стороны руководства Хорватии, со стороны тренерского состава, со стороны очень многих хорватских игроков и просто граждан высказывалось очень большое уважение России, говорили о высоком уровне проведения чемпионата. Есть отдельные личности, которые на фоне этой совершенно хорошей положительной атмосферы чемпионата решили своими действиями испортить праздник, который был у всех. И допустили подобное политическое высказывание, которое никак не соотносится с той игрой, которая состоялась», — заявил Цеков.

По его словам, в отношении игроков сборной Хорватии, допустивших политические лозунги, необходимо было ввести санкции. «Санкции должны были быть. У меня такое впечатление, что, если бы это касалось российской сборной, то санкции бы были на всю катушку. Это политика двойных стандартов. Не бывает же так, если ты благодаришь кого-то, при этом ты должен оскорбить кого-то другого. Они могли свои благодарности по-другому выразить, не словами «Слава Украине». Лозунг «Слава Украине» воспринимается как крайне реакционный, неприятный для, наверное, подавляющего числа граждан Украины на сегодняшний день. Они могли использовать другие слова, если они действительно благодарили тот клуб, в котором играли. А не тот, который является фашистским на Украине», — добавил он.

Международная федерация футбола вынесла Домагою Виде предупреждение, однако не стала его дисквалифицировать или штрафовать.

Сам Вида уже после публикации видео оправдывался, что его высказывание было всего лишь шуткой, что он уважает русских, а футбол вне политики. «Я не имел в виду ничего плохого», — сказал игрок сборной Хорватии.

Как Хорватия празднует выход в полуфинал чемпионата мира по футболу Еще 2 фото
Фотогалерея

Теги: ЧМ-2018 , Совет Федерации
Главное
«Ростех» выставил на продажу производителя «невидимого стекла» для Су-57 Политика
Материалы по теме
Футбольный союз Хорватии призвал игроков не делать политических заявлений Общество
Хорватский защитник назвал шуткой свой выкрик «слава Украине» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter