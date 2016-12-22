В Совфеде назвали слова хорватского защитника попыткой испортить праздник

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с РБК отметил, что поступок игроков сборной Хорватии оставил «неприятный осадок». После завершения матча сборных России и Хорватии в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как защитник хорватской команды Домагой Вида выкрикивает «Слава Украине».

«Мы понимаем, что игра была на равных, игра была яркая и красивая. В силу определенных обстоятельств и случайностей победила команда Хорватии. Со стороны руководства Хорватии, со стороны тренерского состава, со стороны очень многих хорватских игроков и просто граждан высказывалось очень большое уважение России, говорили о высоком уровне проведения чемпионата. Есть отдельные личности, которые на фоне этой совершенно хорошей положительной атмосферы чемпионата решили своими действиями испортить праздник, который был у всех. И допустили подобное политическое высказывание, которое никак не соотносится с той игрой, которая состоялась», — заявил Цеков.

По его словам, в отношении игроков сборной Хорватии, допустивших политические лозунги, необходимо было ввести санкции. «Санкции должны были быть. У меня такое впечатление, что, если бы это касалось российской сборной, то санкции бы были на всю катушку. Это политика двойных стандартов. Не бывает же так, если ты благодаришь кого-то, при этом ты должен оскорбить кого-то другого. Они могли свои благодарности по-другому выразить, не словами «Слава Украине». Лозунг «Слава Украине» воспринимается как крайне реакционный, неприятный для, наверное, подавляющего числа граждан Украины на сегодняшний день. Они могли использовать другие слова, если они действительно благодарили тот клуб, в котором играли. А не тот, который является фашистским на Украине», — добавил он.

Международная федерация футбола вынесла Домагою Виде предупреждение, однако не стала его дисквалифицировать или штрафовать.

Сам Вида уже после публикации видео оправдывался, что его высказывание было всего лишь шуткой, что он уважает русских, а футбол вне политики. «Я не имел в виду ничего плохого», — сказал игрок сборной Хорватии.