В Грузии задержали подозреваемого в убийстве семьи из США

В Грузии задержали местного жителя 1998 года рождения по подозрению в убийстве семьи американцев с четырехлетним ребенком в ущелье Хада. Об этом сообщается на сайте МВД Грузии.

«По данным следствия, 4 июля в районе ущелья Хада, недалеко от одного из водопадов, подозреваемый из охотничьего ружья застрелил мужчину и его четырехлетнего сына. Женщина погибла, упав в ущелье при попытке бегства», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что тело убитого мужчины преступник оставил на месте, а тело ребенка спрятал.

Отмечается, что сообщение о пропаже семьи поступило в полицию 6 июля. Сотрудники правоохранительных органов в тот же день в селе Цвери обнаружили их автомобиль, личные вещи и позднее — тела супругов. В понедельник полиция нашла останки мальчика.

По данным ведомства, семья имела двойное гражданство — США и Грузии — и в течение шести лет жила на грузинской территории.

В МВД Грузии рассказали, что изначально следствие вели по ст. 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц), но после медицинской экспертизы статья была изменена на 109-ю (преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах). По этой статье подозреваемого могут лишить свободы пожизненно.