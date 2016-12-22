Власти сообщили о гибели семги на Кольском полуострове от кожной болезни

В реках Кольского полуострова гибнет дикая семга от ульцеративного дермального некроза. Об этом сообщил РБК глава комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.
«В двух реках Кольского полуострова это заболевание распространено. Его диагностировали еще в 2015 году. Заболевание больше ста лет известно во многих странах, пока не определено, из-за чего происходит заражение», — отметил он.
По его словам, рыбаков просят информировать в случае обнаружения рыбы с признаками болезни путем указания места улова зараженной рыбы, а при возможности привезти рыбу на изучение в лабораторию.
Касаткин уточнил, что в этом году процент зараженной рыбы примерно на уровне 2016 года — около 20% всей семги в реке Кола. «Мы пытаемся выявить факторы заражения, но никаких отклонений воды или грунта не выявлено», — уточнил он.
Как сообщает «РИА Новости», первый замглавы региона Алексей Тюкавин поручил комитету по ветеринарии во взаимодействии с научно-исследовательскими российскими и норвежскими организациями попытаться установить причину заболевания рыбы. Чешуя пораженной рыбы покрывается язвами, когда она возвращается в пресную воду на нерест. Чаще всего заболевание наблюдается у семги и морской форели.