США ввели санкции против связанной с иранской Mahan Air туркомпании

Минфин США ввел санкции против туристической компании Mahan Travel, связанной с иранской авиакомпанией Mahan Air. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства. Гражданам США запрещено заключать с ней какие-либо сделки. Активы компании на территории Штатов будут заморожены.

Mahan Travel базируется в Куала-Лумпуре, является генеральным торговым представителем иранской авиакомпании Mahan Air, которая уже находится под санкциями США с 2011 года за перевозку «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР). Как указывает Минфин США, турфирма в интересах авиакомпании осуществляла финансовые операции. Министр финансов США Стивен Мнучин призвал авиакомпании разорвать связи с Mahan Air.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе страны из ядерной сделки с Тегераном, заявив, что Вашингтон возобновит санкции против Ирана.