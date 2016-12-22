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США ввели санкции против связанной с иранской Mahan Air туркомпании
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США ввели санкции против связанной с иранской Mahan Air туркомпании
Политика, 21:31
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США ввели санкции против связанной с иранской Mahan Air туркомпании

Минфин США ввел санкции против туристической компании Mahan Travel, связанной с иранской авиакомпанией Mahan Air. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства. Гражданам США запрещено заключать с ней какие-либо сделки. Активы компании на территории Штатов будут заморожены.

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Mahan Travel базируется в Куала-Лумпуре, является генеральным торговым представителем иранской авиакомпании Mahan Air, которая уже находится под санкциями США с 2011 года за перевозку «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР). Как указывает Минфин США, турфирма в интересах авиакомпании осуществляла финансовые операции. Министр финансов США Стивен Мнучин призвал авиакомпании разорвать связи с Mahan Air.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе страны из ядерной сделки с Тегераном, заявив, что Вашингтон возобновит санкции против Ирана.

Ядерная сделка с Ираном

Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана. ​

В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.

В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.

В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.

В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке. 

В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.

Теги: Минфин США , Санкции , Иран
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