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Сын главы Росгвардии займется квантовыми технологиями
Технологии и медиа, 17:23
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Сын главы Росгвардии займется квантовыми технологиями
Роман Золотов стал совладельцем НПО «Квантовые технологии», которое займется выведением на рынок новых квантовых разработок. Такие технологии используются для создания защищенных систем связи и сенсоров для интернета вещей
Роман Золотов (Фото: mgfso.ru)

Роман Золотов стал совладельцем Научно-производственного объединения «Квантовые технологии», следует из данных СПАРК. ИНН Золотова — инвестора «Квантовых технологий» совпадает с регистрационными данными Золотова Романа Викторовича, соучредителя ООО «Фестивали кино». Как сообщалось ранее, в середине 2000-х годов эту компанию учредили предприниматель Юрий Чечихин и сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман.

РБК направил запрос в Росгвардию.

НПО «Квантовые технологии» было зарегистрировано в конце мая 2018 года. Золотову принадлежит 25% НПО. Владельцем 50% организации является ее гендиректор Елена Бондарчук, еще 25% — у предпринимателя и миноритарного акционера оборонного концерна «Мотовилихинские заводы» Руслана Валитова.

Основной вид деятельности НПО «Квантовые технологии» — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Бондарчук пояснила РБК, что целью компании является «внедрение новых технологий в серийное производство», но обсуждать проект более детально отказалась. По словам Бондарчук, она давно знакома с Золотовым и Валитовым. «Поскольку наши взгляды и жизненные позиции совпадают, мы решили реальными делами доказать, что прорывные технологии имеют право на жизнь», — подчеркнула она.

НПО «Квантовые технологии» — не первый опыт Романа Золотова в бизнесе. Несколько лет назад он входил в совет директоров «Корпорация «Байкал». Среди других владельцев корпорации Анастасия Задорина, основатель производителя спортивной одежды Za Sport. По данным СПАРК, Роман Золотов также является владельцем 50% частной охранной организации «Армата».

В феврале 2017 года Роман Золотов был назначен заместителем руководителя департамента спорта и туризма Москвы. Служебный договор с ним был заключен на два года. Но сейчас в структуре руководства департамента он не значится.

Елена Бондарчук является владельцем нескольких компаний, работающих на рынке недвижимости. В частности, она была партнером в компании PNK, которая специализируется на складском девелопменте. Кроме того, основанная Еленой Бондарчук девелоперская компания «Логопарк Девелопмент» (с 2017 года называется «Ориентир») построила два складских комплекса в Подмосковье — «Логопарк Север» и «Логопарк Север-2». Вторую очередь площадью 195 тыс кв. м в прошлом году купила британская компания Raven. Первая очередь площадью 110 тыс кв. м остается в собственности Елены Бондарчук, среди арендаторов комплекса — «Зара СНГ» и ИКЕА.

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По словам гендиректора «А Плюс Девелопмент» Петра Гавырина, кроме построенных площадей у «Ориентира» есть участок площадью 100 га под развитие в Новой Риге, где можно построить около 400 тыс. кв. м складов. Также компания Елены Бондарчук построила жилой дом в Зеленограде.

Руслан Валитов владеет 10% пермского производителя артиллерийских систем «Мотовилихинские заводы», в отношении которого в марте было введено конкурсное производство.

Связаться с Золотовым и Валитовым РБК не удалось.

Квантовые перспективы

В российском научном и техническом сообществе сложилась ситуация, которая характеризуется высокой концентрацией новых идей и прорывных технологий, которые не находят выход в массовый рынок, объясняет задачу НПО Бондарчук. «При этом востребованность новых решений неимоверно высока», — отметила она.

В квантовых разработках есть несколько направлений исследований: коммуникации, сенсоры и вычисления, пояснил РБК Руслан Юнусов, гендиректор Российского квантового центра.

«В сфере квантовых коммуникаций кодирование информации происходит с использованием фотонов. С помощью этой технологии можно передавать криптографические ключи, которые позволяют надежно защищать данные», — объяснил он. Также, по словам Юнусова, квантовые технологии позволят создать дешевые и чувствительные сенсоры для технологий «интернет вещей». «Позднее на рынке появятся разработки, связанные с квантовыми вычислениями, в том числе и квантовый компьютер», — подчеркнул он.

Об интересе к квантовым технологиям заявляли несколько крупных компаний, в том числе IBM, Google, Alibaba, Intel и Microsoft. Разработка квантовых компьютеров требует больших вложений, поэтому интересующиеся этим направлением инвесторы — это в основном ведущие мировые компании, рассказал РБК директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Он оценил общие инвестиции в создание квантового компьютера в несколько миллиардов долларов. Наибольший интерес для инвесторов в России, по его словам, сейчас представляют квантовые коммуникации, заметил Песков, подчеркнув, что объем вложений в такие проекты не превышает 1–3 млрд руб. «Один из первых рынков для квантовых технологий — это защищенные линии связи: Газпромбанк инвестировал в создание криптозащищенных линий связи, а российские компании планируют участвовать в создании Евразийского квантового пути — континентальной магистрали квантовой связи», — сказал РБК Песков.

Авторы: Евгения Баленко, Надежда Федорова.
При участии: Андрей Захаров.
Теги: Росгвардия , Квантовые технологии , квантовый компьютер , Золотов
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