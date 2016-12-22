Трамп заподозрил Китай в подрыве сделки США и КНДР

Президент США Дональд Трамп заподозрил Китай в «подрывной работе» по срыву сделки между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Я уверен, что Ким Чен Ын с уважением отнесется к условиям подписанного нами договора и, что немаловажно, к нашему рукопожатию. Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи. С другой стороны, Китай может оказывать негативное влияние из-за нашей позиции по китайской торговле. Надеюсь, это не так!» — написал Трамп.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла в Сингапуре 12 июня. Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение о развитии двусторонних отношений и объединении усилий по достижению мира на Корейском полуострове. Ким Чен Ын подтвердил готовность ликвидировать ядерную программу Северной Кореи.

Ранее источники Kyodo сообщили, что КНДР рассматривает Швейцарию в качестве возможного места проведения второй встречи Ким Чен Ына и Трампа.