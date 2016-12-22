ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,34 62,23 EUR Нал. 74,49 73,11 USD Бирж. 62,53 -0,44 EUR Бирж. 73,44 -0,56 USD ЦБ. 62,83 -0,29 EUR ЦБ. 73,94 +0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6700,80 -54,90 IMOEX 2373,17 +1,18% RTSI 1193,17 +1,68% Brent 77,95 +1,25% DJIA 24758,24 +1,23% Nasdaq 7730,24 +0,54%
Трамп заподозрил Китай в подрыве сделки США и КНДР
Лента новостей
Киев подстраховался от «неприятных сюрпризов» на встрече Путина и Трампа 20:44, Политика Художники закрасили граффити с Черчесовым после действий вандалов 20:39, Общество Джонсон предупредил Мэй о движении Британии к статусу колонии ЕС 20:37, Политика Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 20:31, РБК и Sony Bravia СМИ узнали о приглашении Игнашевича в тренерский штаб «Зенита» 20:28, Спорт ГМИИ им. Пушкина анонсировал бейджи для всех видов экскурсий 20:16, Общество Московских таксистов арестовали за кражу денег у журналиста Би-би-си 20:15, Общество Сына бывшего мэра Махачкалы приговорили к двум с половиной годам колонии 20:07, Общество МВД объявило в розыск экс-главу совета директоров банка «Советский» 20:07, Общество «Мир показал страхи по поводу Кремля»: самые яркие цитаты Бориса Джонсона 20:03, Фотогалерея  Топилин спрогнозировал рост продолжительности жизни мужчин к 2030 году 19:39, Общество Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 19:39, Спецпроект РБК Спорт Врач сборной России ответил на обвинения во вдыхании футболистами аммиака 19:31, Общество Рынок США сегодня: акции продолжили рост при поддержке отчета по труду 19:25, Quote Россельхознадзор опроверг запрет сажать картошку для личных нужд 19:24, Общество Шоколад c горчицей: как продавать еду на экспорт 19:20, Потребрынок Евкуров попросил у Путина для Ингушетии стадион в подарок 19:19, Политика Захар Прилепин рассказал о планах после отставки 19:13, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 19:12, РБК и Ингосстрах Греф предупредил о рисках для банков из-за нефтяного налогового маневра 19:09, Бизнес Порошенко не увидел экономического смысла в «Северном потоке-2» 19:07, Политика Касаткина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона 19:01, Спорт «Лондон русский. Бизнес»: как выйти на рынок Британии со своим продуктом 19:00, Бизнес  Как привезти из путешествия хорошие впечатления и крутые фото 18:59, РБК Стиль и ASUS Сооснователь Google занялся майнингом Ethereum: подорожает ли монета 18:51, Крипто В центре Москвы от удара ногой в голову умер мужчина 18:50, Общество Goldman Sachs спрогнозировал новый финал чемпионата мира 18:50, Экономика Появилось видео избиения депутата ЛДПР в Москве 18:47, Общество
Трамп заподозрил Китай в подрыве сделки США и КНДР
Политика, 20:46
0
Трамп заподозрил Китай в подрыве сделки США и КНДР

Президент США Дональд Трамп заподозрил Китай в «подрывной работе» по срыву сделки между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Я уверен, что Ким Чен Ын с уважением отнесется к условиям подписанного нами договора и, что немаловажно, к нашему рукопожатию. Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи. С другой стороны, Китай может оказывать негативное влияние из-за нашей позиции по китайской торговле. Надеюсь, это не так!» — написал Трамп.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла в Сингапуре 12 июня. Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение о развитии двусторонних отношений и объединении усилий по достижению мира на Корейском полуострове. Ким Чен Ын подтвердил готовность ликвидировать ядерную программу Северной Кореи.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Ранее источники Kyodo сообщили, что КНДР рассматривает Швейцарию в качестве возможного места проведения второй встречи Ким Чен Ына и Трампа.

Теги: Дональд Трамп , КНДР , Ким Чен Ын
Главное
МВД объявило в розыск экс-главу совета директоров банка «Советский» Общество
Материалы по теме
Япония потребовала полной денуклеаризации КНДР Политика
КНДР раскритиковала США за «грабительские» требования по денуклеаризации Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter