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Московских таксистов арестовали за кражу денег у журналиста Би-би-си
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Московских таксистов арестовали за кражу денег у журналиста Би-би-си
Общество, 20:15
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Московских таксистов арестовали за кражу денег у журналиста Би-би-си

Таганский районный суд арестовал двоих таксистов, подозреваемых в краже денег с карт британского корреспондента Би-би-си, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Подозреваемым Арамаису​ Бадаляну и Лендрушау Седракяну по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 7 сентября 2018 года», — сказали в пресс-службе.

Как сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца по ходатайству следствия.

О преступлении в отношении журналиста Би-би-си в Москве стало известно вечером 7 июля. Как рассказал РБК источник в полиции, инцидент произошел ночью в районе Большого театра. Британец поймал около трех часов ночи такси. В машине его угостили кофе, после чего он потерял сознание.

Очнулся журналист без мобильного телефона и банковских карт. Утром с его счета в одном из банкоматов Москвы неизвестный снял £550.

Позже британец обратился в отдел полиции, сообщив о произошедшей краже. Как заявляла Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых.

Теги: Москва , кража , Такси
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