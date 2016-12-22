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ГМИИ им. Пушкина анонсировал бейджи для всех видов экскурсий
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ГМИИ им. Пушкина анонсировал бейджи для всех видов экскурсий
Общество, 20:16
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ГМИИ им. Пушкина анонсировал бейджи для всех видов экскурсий

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина введет специальные бейджи для всех видов экскурсий. Об этом заявила заместитель музея по экономике Мария Салина, сообщает ТАСС

«Для групповых экскурсий и занятий существует специальная система идентификации: гидам и экскурсантам выдаются бейджи, которые включают информацию о дате и времени экскурсии. На данный момент эта система действует только на временных выставках», — сказала она. Салина отметила, что в ближайшее время такая система будет введена для всех видов экскурсионной деятельности.

РБК направил запрос в пресс-службу Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.

Ранее посетители Третьяковской галереи разместили в соцсетях негативные сообщения с рассказами об их выдворении из музея. Представители Третьяковки принимали людей, рассказывавших своим друзьям и знакомым о произведениях искусства, за нелегальных гидов в связи с отсутствием специального бейджа.
В галерее заявили, что ее сотрудники «достаточно компетентны, чтобы​ отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность». Третьяковка с середины мая перешла на новые правила проведения и оформления экскурсий, чтобы предотвратить деятельность нелегальных гидов, работающих без лицензии и согласования с музеем.

Теги: ГМИИ имени А.С. Пушкина , экскурсии , Третьяковская галерея
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